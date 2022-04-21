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Эрик тен Хаг стал главным тренером «Манчестер Юнайтед»

Новым главным тренером "Манчестер Юнайтед" после окончания сезона станет голландец Эрик тен Хаг, ныне возглавляющий амстердамский "Аякс", сообщается на официальном сайте английского клуба.
РИА Новости
Футбольный директор «Манчестер Юнайтед» Джон Мертоу отметил, что Эрик тен Хаг «зарекомендовал себя как один из самых ярких и успешных тренеров».
Телеканал 360°
Под руководством тен Хага «Аякс» дважды стал чемпионом Нидерландов и обладателем Кубка страны.
Матч ТВ
«Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 54 очками за пять матчей до финиша.
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Слово и Дело
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Новым главным тренером "Манчестер Юнайтед" после окончания сезона станет голландец Эрик тен Хаг, ныне возглавляющий амстердамский "Аякс", сообщается
 на официальном сайте английского клуба.

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