ЧемпионатЭрик тен Хаг стал главным тренером «Манчестер Юнайтед»Новым главным тренером "Манчестер Юнайтед" после окончания сезона станет голландец Эрик тен Хаг, ныне возглавляющий амстердамский "Аякс", сообщается на официальном сайте английского клуба.РИА НовостиФутбольный директор «Манчестер Юнайтед» Джон Мертоу отметил, что Эрик тен Хаг «зарекомендовал себя как один из самых ярких и успешных тренеров».Телеканал 360°Под руководством тен Хага «Аякс» дважды стал чемпионом Нидерландов и обладателем Кубка страны.Матч ТВ«Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 54 очками за пять матчей до финиша.Матч ТВЧитать далееСвернутьМИР 24Комсомольская Правда - СпортЕвро-футбол.руSports.ruСпортКПЦентральная Служба НовостейФАНLife.ruODDS.ruСпорт день за днемFootballHDChelseaNews.RuВечерняя МоскваSport24.ruSoccer.ruRostov gazetaLiveResult.RuФутбол РоссииLiveSport.ruBookmaker-ratings.ruКоммерсантъPrSportSmotrim.ruVesti.kzSportX.kzVprognoze.ruSportbox.RURT-спортInc-news.ruСлово и ДелоС чего всё началось Новым главным тренером "Манчестер Юнайтед" после окончания сезона станет голландец Эрик тен Хаг, ныне возглавляющий амстердамский "Аякс", сообщается на официальном сайте английского клуба.РИА Новостивчера в 06:58Подробнее о событииMEN: тен Хаг может строить команду в «МЮ» вокруг Фреда, Мактоминея, Варана и РоналдуЧемпионат14:35Тен Хаг будет зарабатывать в «МЮ» вдвое больше, чем в «Аяксе» (Daily Mail)Бомбардир.ру06:52Главный тренер «Брюгге» заменит тен Хага в «Аяксе»Спорт-Экспресс04:37Стала известна зарплата тен Хага в «Манчестер Юнайтед»Евро-футбол.ру06:41«МЮ» объявил о назначении тен Хага главным тренером со следующего сезонаLiveSport.ruвчера в 06:14«Юнайтед» объявил о назначении Тен ХагаFAPL.ruвчера в 07:00Главным тренером «Манчестер Юнайтед» со следующего сезона станет Эрик тен ХагРИА Новостивчера в 06:58Показать ещёОценить34