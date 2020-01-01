Виктор Гончаренко написал заявление об уходе из ЦСКА
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко намерен уйти в отставку, сообщает журналист Андрей Панков в своем Telegram-канале. По данным источника, белорусский специалист уже написал заявление об уходе и сообщил игрокам о своем желании.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «Чемпионату», Виктор Гончаренко хочет покинуть ЦСКА по собственному желанию, о чём уже сообщил игрокам. Тренер уже написал заявление об уходе. Руководство «армейцев» хочет уговорить наставника остаться до конца сезона-2019/2020.
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