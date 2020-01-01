Виктор Гончаренко написал заявление об уходе из ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко намерен уйти в отставку, сообщает журналист Андрей Панков в своем Telegram-канале. По данным источника, белорусский специалист уже написал заявление об уходе и сообщил игрокам о своем желании.