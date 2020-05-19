Главный тренер ЦСКА Гончаренко вернулся из Белоруссии в Москву

Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко недавно прибыл в Москву. До этого тренер находился в Белоруссии и проходил там самоизоляционный режим около двух месяцев. По приезду в Россию, Гончаренко ожидает повторный карантин, сроком на 2 недели.