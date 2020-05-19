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Главный тренер ЦСКА Гончаренко вернулся из Белоруссии в Москву
Metaratings
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Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко недавно прибыл в Москву. До этого тренер находился в Белоруссии и проходил там самоизоляционный режим около двух месяцев. По приезду в Россию, Гончаренко ожидает повторный карантин, сроком на 2 недели.В источнике
С чего всё начиналось
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Главный тренер ЦСКА Гончаренко вернулся из Белоруссии в Москву

По информации Sport24, главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко уже вернулся в Москву из Белоруссии, где он находился с марта после приостановки российской Премьер-Лиги из-за пандемии коронавируса. Возвращение 42-летнего белорусского тренера в столицу России состоялось в понедельник, 18 мая.
Sport24.ru 06:13 
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Гончаренко вернулся в Москву из Белоруссии

Sport.ru 07:13
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Главный тренер ЦСКА Гончаренко вернулся из Беларуси в Россию

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Ганчаренко вернулся в Москву из Беларуси

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