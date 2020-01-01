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Главный тренер «Динамо» Новиков оценил победу над «Ростовом»
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Главный тренер ФК «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал победу своей команды над «Ростовом» в третьем туре Российской премьер-лиги.В источнике
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Новиков о 2:0 с «Ростовом»: «Динамо» доминировало в атаке и надежно сыграло в обороне»

Sports.ru вчера в 22:28
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Кирилл Новиков: «Главное, кто забивает голы, поэтому владение мячом — это ничто»

Матч ТВ вчера в 16:10
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Кирилл Новиков: «Главное, кто забивает голы, поэтому владение мячом — это ничто»

Sportbox.RU вчера в 16:10
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