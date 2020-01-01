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Главный тренер «Динамо» Новиков оценил победу над «Ростовом»
Футбол России
  • Футбол России
Главный тренер ФК «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал победу своей команды над «Ростовом» в третьем туре Российской премьер-лиги.В источнике
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Новиков: искупили вину перед болельщиками за последний матч

Футбол России 15:12
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Новиков объяснил, за счет чего «Динамо» обыграло «Ростов»

ProstoProSport 15:08 
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Главный тренер «Динамо» Новиков оценил победу над «Ростовом»

News.ru 14:44
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