НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
Главный тренер «Динамо» Новиков получил лицензию PRO
Sportbox.RU
  • Sportbox.RU
  • RT на русском
  • Тульский футбол
  • Футбол России
  • Татар-информ
  • Нева Спорт
  • Спорт-Экспресс
  • Inc-news.ru
  • Metaratings
  • Soccernews.ru
  • Sntat.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Mockva.ru
  • Sports.ru
  • CT news
  • РБК
  • Газета.Ru
  • Вести.Ru
  • Евро-футбол.ру
В пятницу, 12-го июня, наставник столичного «Динамо» Кирилл Новиков успешно сдал экзамен на тренерскую лицензию PRO.В источнике
1
Подробнее о событии
alt

23 тренера получили лицензии Pro. Среди них одна женщина и чех Иржи Ярошик

Чемпионат 14:10
alt

Бояринцев, Семшов, Зырянов и Ярошик получили лицензии PRO

Матч ТВ 08:41
alt

Семшов, Зырянов, Матвеев сдали экзамены на тренерскую лицензию PRO

Футбол России 09:32
реклама
Главное
Новости