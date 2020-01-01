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Главный тренер «Динамо» подтвердил уход из команды защитника Шунича
РБК спорт
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Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков подтвердил уход из команды боснийского защитника Тони Шунича, сообщается на официальном сайте «бело-голубых».В источнике
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