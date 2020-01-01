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Главный тренер «Ислочи» покинет клуб в конце сезона
Bookmaker-ratings.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • by.Tribuna.com
  • Нева Спорт
  • TUT.BY
Главный тренер "Ислочи" Виталий Жуковский после поражения от "Энергетика-БГУ" объявил, что нынешний сезон станет для него последним в клубе.В источнике
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«Не могу больше»: Главный тренер «Ислочи» объявил, что покинет клуб

Нева Спорт 05:08
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Главный тренер «Ислочи» покинет клуб в конце сезона

Soccer.ru 03:40 
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«Больше не могу». Главный тренер «Ислочи» заявил, что уйдет из команды по окончании сезона

Спорт-Экспресс 03:38
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