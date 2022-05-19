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Главный тренер «Кристал Пэлас» Виейра ударил болельщика ногой во время матча с «Эвертоном»

Главный тренер «Кристал Пэлас» Патрик Виейра признался, что разочарован поражением от «Эвертона» (2:3) в 33-м туре чемпионата Англии.
Спорт-Экспресс
Один из фанатов стал насмехаться над Виейра, после чего тренер ударил обидчика ногой, а тот в результате удара упал на газон.
Чемпионат
«Эвертон», в свою очередь, находится на 16-м месте турнирного зачёта, набрав 39 очков.
Чемпионат
После 37 туров «Кристал Пэлас» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 45 очков.
Чемпионат
Sport24.ru
Газета.Ru

Подробнее о событии

Виейра разочарован поражением от «Эвертона» после 2:0 в первом тайме
Спорт-Экспресс22:02
Наставник «Кристал Пэлас» Виейра ударил фаната во время матча
Газета.Ru19:55
Виейра ударил фаната «Эвертона», выбежавшего на поле. Он повалил его на газон одним ударом
Sport24.ru18:58
Главный тренер «Кристал Пэлас» Виейра ударил болельщика ногой во время матча с «Эвертоном»
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