ЧемпионатГлавный тренер «Кристал Пэлас» Виейра ударил болельщика ногой во время матча с «Эвертоном»Главный тренер «Кристал Пэлас» Патрик Виейра признался, что разочарован поражением от «Эвертона» (2:3) в 33-м туре чемпионата Англии.Спорт-ЭкспрессОдин из фанатов стал насмехаться над Виейра, после чего тренер ударил обидчика ногой, а тот в результате удара упал на газон.Чемпионат«Эвертон», в свою очередь, находится на 16-м месте турнирного зачёта, набрав 39 очков.ЧемпионатПосле 37 туров «Кристал Пэлас» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 45 очков.ЧемпионатЧитать далееСвернутьSport24.ruГазета.RuПодробнее о событииВиейра разочарован поражением от «Эвертона» после 2:0 в первом таймеСпорт-Экспресс22:02Наставник «Кристал Пэлас» Виейра ударил фаната во время матчаГазета.Ru19:55Виейра ударил фаната «Эвертона», выбежавшего на поле. Он повалил его на газон одним ударомSport24.ru18:58Главный тренер «Кристал Пэлас» Виейра ударил болельщика ногой во время матча с «Эвертоном»Чемпионат18:52Показать ещёОценить