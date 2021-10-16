Газета.RuГлавный тренер «Крыльев Советов» назвал лучшую игру сборной России при КарпинеГлавный тренер самарских "Крыльев Советов" Игорь Осинькин поделился мнением о последних матчах сборной России в рамках отборочного этапа чемпионата мира - 2022.Газета.RuОттолкнувшись от игры со Словакией, сборная будет и дальше прибавлять.Матч ТВВ 2 оставшихся матчах группы Россия сыграет с Кипром и Хорватией.Бомбардир.руРоссияне лидируют в группе и гарантировали себе участие в стыковых матчах.Матч ТВЧитать далееСвернутьГазета.RuBookmaker-ratings.ruПодробнее о событииГлавный тренер «Крыльев Советов» назвал лучшую игру сборной России при КарпинеГазета.Ru21:22Игорь Осинькин: «Матч со Словенией – лучший для сборной России при Карпине»Матч ТВ21:02Игорь Осинькин: «Матч со Словенией – лучший для сборной России при Карпине»Sportbox.RU21:02Осинькин: «Матч со Словенией – лучший для сборной России при Карпине»Бомбардир.рувчера в 14:47Игорь Осинькин: В 2008 году качество футбола и, наверное, игроков сборной было вышеBookmaker-ratings.ruвчера в 03:30Показать ещёОценить