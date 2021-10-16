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Газета.Ru
Газета.Ru

Главный тренер «Крыльев Советов» назвал лучшую игру сборной России при Карпине

Главный тренер самарских "Крыльев Советов" Игорь Осинькин поделился мнением о последних матчах сборной России в рамках отборочного этапа чемпионата мира - 2022.
Газета.Ru
Оттолкнувшись от игры со Словакией, сборная будет и дальше прибавлять.
Матч ТВ
В 2 оставшихся матчах группы Россия сыграет с Кипром и Хорватией.
Бомбардир.ру
Россияне лидируют в группе и гарантировали себе участие в стыковых матчах.
Матч ТВ
Газета.Ru
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Главный тренер «Крыльев Советов» назвал лучшую игру сборной России при Карпине
Газета.Ru21:22
Игорь Осинькин: «Матч со Словенией – лучший для сборной России при Карпине»
Матч ТВ21:02
Игорь Осинькин: «Матч со Словенией – лучший для сборной России при Карпине»
Sportbox.RU21:02
Осинькин: «Матч со Словенией – лучший для сборной России при Карпине»
Бомбардир.рувчера в 14:47
Игорь Осинькин: В 2008 году качество футбола и, наверное, игроков сборной было выше
Bookmaker-ratings.ruвчера в 03:30
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