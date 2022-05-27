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Главный тренер «Ливерпуля» Клопп одобрил перенос финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп одобрил идею Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенести финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.
Ведомости Спорт
Изначально матч планировалось провести в Санкт-Петербурге, но 25 февраля УЕФА принял решение о переносе матча на «Стад де Франс» в связи с военной операцией на Украине.
РБК спорт
В финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» встретится с мадридским «Реалом».
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В 2018 году команды уже встречались в финале турнира, тогда победу одержали мадридцы.
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Тренер «Ливерпуля»: «Финал Лиги чемпионов состоится, но не в Петербурге. Это правильный посыл»
Матч ТВвчера в 16:18
Клопп: финал Лиги чемпионов пройдет для украинцев, такой посыл должна была получить Россия
РИА Новостивчера в 15:20
Клопп: «Это будет финал для народа Украины»
Sport.ruвчера в 14:59
Клопп: финал ЛЧ состоится, но не в Петербурге — такой посыл должна была получить Россия
Чемпионатвчера в 14:19
Клопп – о финале Лиги чемпионов: «Матч состоится не в Санкт-Петербурге – такой посыл должна получить Россия
Евро-футбол.рувчера в 14:41
Клопп поддержал перенос финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга
Betassistвчера в 13:13
Клопп назвал правильным решение перенести финал ЛЧ из Санкт-Петербурга
Soccer.ruвчера в 11:52
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