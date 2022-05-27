Ведомости СпортГлавный тренер «Ливерпуля» Клопп одобрил перенос финала Лиги чемпионов из Санкт-ПетербургаГлавный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп одобрил идею Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенести финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.Ведомости СпортИзначально матч планировалось провести в Санкт-Петербурге, но 25 февраля УЕФА принял решение о переносе матча на «Стад де Франс» в связи с военной операцией на Украине.РБК спортВ финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» встретится с мадридским «Реалом».ЧемпионатВ 2018 году команды уже встречались в финале турнира, тогда победу одержали мадридцы.BetassistЧитать далееСвернутьSport24.ruBetOnMetaratingsГазета.RuVprognoze.ruСпортКПЧемпионатПлеймейкерМК-СпортBetassistSoccer.ruЕвро-футбол.руLiveResult.RuРИА НовостиКомсомольская Правда - СпортFootballHDSports.ruМатч ТВПодробнее о событииТренер «Ливерпуля»: «Финал Лиги чемпионов состоится, но не в Петербурге. Это правильный посыл»Матч ТВвчера в 16:18Клопп: финал Лиги чемпионов пройдет для украинцев, такой посыл должна была получить РоссияРИА Новостивчера в 15:20Клопп: «Это будет финал для народа Украины»Sport.ruвчера в 14:59Клопп: финал ЛЧ состоится, но не в Петербурге — такой посыл должна была получить РоссияЧемпионатвчера в 14:19Клопп – о финале Лиги чемпионов: «Матч состоится не в Санкт-Петербурге – такой посыл должна получить РоссияЕвро-футбол.рувчера в 14:41Клопп поддержал перенос финала Лиги чемпионов из Санкт-ПетербургаBetassistвчера в 13:13Клопп назвал правильным решение перенести финал ЛЧ из Санкт-ПетербургаSoccer.ruвчера в 11:52Показать ещёОценить67