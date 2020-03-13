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Piter.tvPiter.tv
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп обратился к болельщикам клуба
Bookmaker-ratings.ru
  • Piter.tv0:47
Немецкий специалист поделился своим мнением о приостановке АПЛ. Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп выступил с заявлением в адрес болельщиков "мерсисайдцев" по поводу паузы в английской премьер-лигой, связанной с угрозой коронавируса.В источнике
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Юрген Клопп – о приостановке АПЛ : Вирус доказал, что игра в футбол не дает иммунитета

Советский спорт вчера в 12:33 
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Sportbox.RU вчера в 11:30
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Sport24.ru вчера в 10:43 
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