Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп обратился к болельщикам клуба

Немецкий специалист поделился своим мнением о приостановке АПЛ. Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп выступил с заявлением в адрес болельщиков "мерсисайдцев" по поводу паузы в английской премьер-лигой, связанной с угрозой коронавируса.