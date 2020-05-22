Главный тренер «Оренбурга» покинул свой пост
Главный тренер «Оренбурга» Константин Емельянов покинул клуб. Руководство южно-уральской команды приняло решение не продлевать контракт со специалистом. Исполняющим обязанности наставника команды стал Ильшат Айткулов.В источнике
С чего всё начиналось
— Руководство футбольного клуба «Оренбург» благодарит Константина Владиленовича за проделанную работу и желает успешного продолжения карьеры, — говорится в сообщении на официальном сайте «Оренбурга».
Эхо Москвы в Оренбурге 06:27