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Главный тренер «Оренбурга» покинул свой пост
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Главный тренер «Оренбурга» Константин Емельянов покинул клуб. Руководство южно-уральской команды приняло решение не продлевать контракт со специалистом. Исполняющим обязанности наставника команды стал Ильшат Айткулов.В источнике
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С чего всё начиналось
— Руководство футбольного клуба «Оренбург» благодарит Константина Владиленовича за проделанную работу и желает успешного продолжения карьеры, — говорится в сообщении на официальном сайте «Оренбурга».
Матч ТВ 06:23
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