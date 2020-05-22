Главный тренер «Оренбурга» покинул свой пост

Главный тренер «Оренбурга» Константин Емельянов покинул клуб. Руководство южно-уральской команды приняло решение не продлевать контракт со специалистом. Исполняющим обязанности наставника команды стал Ильшат Айткулов.