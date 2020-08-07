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Тренер «ПСЖ» Тухель получил перелом на тренировке
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Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель травмировался на одной из тренировок.В источнике
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Тухель получил перелом на тренировке «ПСЖ»

Sport24.ru вчера в 15:21 
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Тухель сломал плюсневую кость на тренировке «ПСЖ»

Sports.ru вчера в 15:15
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Тухель получил перелом ноги на тренировке «ПСЖ»

Metaratings вчера в 14:20
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