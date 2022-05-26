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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил отъезд легионеров из команды

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил отъезд легионеров из команды.
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В различных вариантах прервали свои контракты и покинули расположение клуба Хвича Кварацхелия (Грузия), Хван Ин Бом (Южная Корея), Филип Уремович (Хорватия), Андерс Дрейер (Дания), Сеад Хакшабанович (Черногория), Сильвие Бегич (Хорватия).
Футбол России
В марте 2022 года после опубликования ФИФА новых правил временного трудоустройства футболистов-иностранцев, выступающих в РПЛ, казанский "Рубин" покинул ряд легионеров.
Футбол России
Уезжал, но возвратился в клуб Оливер Абильдгор (Дания).
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил отъезд легионеров из команды
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Слуцкий перечислил основные факторы отъезда легионеров из РПЛ
BetOnвчера в 12:44
Слуцкий: бразильцы, играющие в «Зените», не испытывали такого уровня давления, как европейцы и южнокореец «Рубина»
Футбол Россиивчера в 12:31
Слуцкий: «Из легионеров оставались южноамериканцы или африканцы. Уверен, бразильцы „Зенита“ не испытывали давления»
Sport24.ruвчера в 12:20
Слуцкий о том, почему не все легионеры покинули РПЛ: «Не уедет игрок из „Зенита“, чтобы получать в три раза меньше на родине»
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Слуцкий назвал три фактора, которые влияли на отъезд легионеров из России
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Слуцкий заявил, что «Рубин» был самым зависимым от легионеров клубом РПЛ

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий привел пример, насколько казанский клуб зависим от легионеров.
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Тренер Слуцкий заявил, что «Рубин» сильно зависел от легионеров и поэтому вылетел из РПЛ

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Lenta.ruвчера в 13:49

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