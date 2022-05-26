Sports.ruГлавный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил отъезд легионеров из командыГлавный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил отъезд легионеров из команды.Sports.ruВ различных вариантах прервали свои контракты и покинули расположение клуба Хвича Кварацхелия (Грузия), Хван Ин Бом (Южная Корея), Филип Уремович (Хорватия), Андерс Дрейер (Дания), Сеад Хакшабанович (Черногория), Сильвие Бегич (Хорватия).Футбол РоссииВ марте 2022 года после опубликования ФИФА новых правил временного трудоустройства футболистов-иностранцев, выступающих в РПЛ, казанский "Рубин" покинул ряд легионеров.Футбол РоссииУезжал, но возвратился в клуб Оливер Абильдгор (Дания).Футбол РоссииЧитать далееСвернутьSport24.ruSports.ruBetassistСпорт-ЭкспрессBookmaker-ratings.ruФутбол РоссииBetOnЕвро-футбол.руSportbox.RUInkazanЧемпионатПодробнее о событииГлавный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил отъезд легионеров из командыSports.ruвчера в 13:14Слуцкий перечислил основные факторы отъезда легионеров из РПЛBetOnвчера в 12:44Слуцкий: бразильцы, играющие в «Зените», не испытывали такого уровня давления, как европейцы и южнокореец «Рубина»Футбол Россиивчера в 12:31Слуцкий: «Из легионеров оставались южноамериканцы или африканцы. Уверен, бразильцы „Зенита“ не испытывали давления»Sport24.ruвчера в 12:20Слуцкий о том, почему не все легионеры покинули РПЛ: «Не уедет игрок из „Зенита“, чтобы получать в три раза меньше на родине»Bobsoccerвчера в 12:09Слуцкий назвал три фактора, которые влияли на отъезд легионеров из РоссииЧемпионатвчера в 12:02Слуцкий назвал три фактора, почему из «Рубина» уехало большое количество легионеровСпорт-Экспрессвчера в 12:02Показать ещёОценить3