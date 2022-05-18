Новости
Будьте в Плюсе
Чемпионат
Чемпионат

Главный тренер «Саутгемптона» отреагировал на поражение от «Ливерпуля»

Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль высказался о поражении от «Ливерпуля» (1:2) на домашнем поле в матче 37-го тура чемпионата Англии.
Чемпионат
«Ливерпуль» набрал 89 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.
Чемпионат
Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (90).
Чемпионат

Подробнее о событии

Главный тренер «Саутгемптона» отреагировал на поражение от «Ливерпуля»
Чемпионат21:46
Хазенхюттль прокомментировал поражение от «Ливерпуля»
Спорт-Экспресс20:18
Показать все источники

Новости