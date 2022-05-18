ЧемпионатГлавный тренер «Саутгемптона» отреагировал на поражение от «Ливерпуля»Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль высказался о поражении от «Ливерпуля» (1:2) на домашнем поле в матче 37-го тура чемпионата Англии.Чемпионат«Ливерпуль» набрал 89 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.ЧемпионатЛидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (90).ЧемпионатЧитать далееСвернутьПодробнее о событииГлавный тренер «Саутгемптона» отреагировал на поражение от «Ливерпуля»Чемпионат21:46Хазенхюттль прокомментировал поражение от «Ливерпуля»Спорт-Экспресс20:18Показать все источникиОценить