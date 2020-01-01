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Тренер «Сельты»: Смолов отличается от обычного русского
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Наставник "Сельты" Оскар Гарсия высказался о нападающем команды Федоре Смолове.В источнике
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Тренер «Сельты»: Смолов отличается от обычного русского

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Главный тренер «Сельты»: Мы ожидаем от Смолова гораздо большего, чем он дает нам сейчас

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Тренер «Сельты» о Смолове: «Он отличается от обычного русского. Адаптация не затянется при должной концентрации»

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