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Главный тренер «Сельты»: «Смолов отличается от типичного русского»
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Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия поделился мнением о нападающем Федоре Смолове. Россиянин забил один гол в шести матчах.В источнике
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Тренер «Сельты» рассказал, чем Смолов не похож на типичного россиянина

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Тренер «Сельты»: ждём от Смолова гораздо большего

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Наставник «Сельты»: Смолов не похож на типичного русского

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