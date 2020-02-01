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Главный тренер «Сельты» поделился мнением о Смолове
ИноПроСпорт
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Главный тренер "Сельты" Оскар Гарсия поделился мнением о новом нападающем клуба Федоре Смолове, перешедшем из столичного "Локомотива".В источнике
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Главный тренер «Сельты»: «Смолов — очень качественный нападающий»

Спорт-Экспресс 18:29
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Главный тренер «Сельты»: «Смолов — высококлассный форвард. Надеюсь, он приехал к нам с правильным настроем»

Sportbox.RU 17:50
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Главный тренер «Сельты»: «Смолов — высококлассный форвард. Надеюсь, он приехал к нам с правильным настроем»

Матч ТВ 17:50
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