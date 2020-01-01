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Главный тренер «Сельты» прокомментировал игру Фёдора Смолова
Матч ТВ
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Ранее ГЛАС сообщал о том, что завершился 24-й тур чемпионата России, и РПЛ представила семёрку лучших голов тура.В источнике
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Тренер «Сельты» рассказал о будущем Смолова в клубе

Спорт-Экспресс вчера в 22:43
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Главный тренер «Сельты» прокомментировал игру Фёдора Смолова

ГЛАС.RU вчера в 22:13
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Главный тренер «Сельты» оценил перспективы Смолова остаться в команде на следующий сезон

Матч ТВ вчера в 22:11
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