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Главный тренер «Спартака» провел первую тренировку после карантина
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Ранее в четверг "Спартак" сообщил, что к тренировкам в общей группе вернулись иностранные футболисты команды Джордан Ларссон, Самуэль Жиго, Гус Тиль и Алекс Крал.В источнике
Подробнее о событии
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Тедеско провел первую тренировку «Спартака» после карантина

Soccernews.ru 15:11
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Тедеско официально участвует в тренировках «Спартака»

Евро-футбол.ру 14:30
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Доменико Тедеско и его помощники приступили к тренировкам со «Спартаком»

Футбол России 14:39
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