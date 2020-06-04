Главный тренер «Спартака» провел первую тренировку после карантина

Ранее в четверг "Спартак" сообщил, что к тренировкам в общей группе вернулись иностранные футболисты команды Джордан Ларссон, Самуэль Жиго, Гус Тиль и Алекс Крал.