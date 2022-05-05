Газета.RuГлавный тренер «Вест Хэма» Мойес пнул мяч в болбоя во время полуфинала ЛЕ с «Айнтрахтом»Главный тренер лондонского "Вест Хэм Юнайтед" Дэвид Мойес во время полуфинального матча Лиги Европы с франкфуртским "Айнтрахтом" (0:1) пнул мяч в парня, подающего мячи.Газета.RuНа 79-й минуте шотландский специалист был удален за агрессивное поведение вне технической зоны.Спорт-Экспресс«Вест Хэм» проиграл «Айнтрахту» первый матч со счетом 1:2. На момент публикации новости английская команда уступает немецкой в ответной встрече со счетом 0:1.Спорт-ЭкспрессФинал Лиги Европы пройдёт 18 мая в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».ЧемпионатЧитать далееСвернутьГазета.RuПодробнее о событииГлавный тренер «Вест Хэма» Мойес пнул мяч в болбоя во время полуфинала ЛЕ с «Айнтрахтом»Газета.Ru19:29Мойес извинился перед болбоем за то, что пнул в него мяч в игре «Айнтрахт» — «Вест Хэм»Чемпионат18:42«Айнтрахт» — «Вест Хэм»: главный тренер гостей Мойес получил красную карточкуСпорт-Экспрессвчера в 16:48Показать все источникиОценить