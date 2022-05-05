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Газета.Ru

Главный тренер «Вест Хэма» Мойес пнул мяч в болбоя во время полуфинала ЛЕ с «Айнтрахтом»

Главный тренер лондонского "Вест Хэм Юнайтед" Дэвид Мойес во время полуфинального матча Лиги Европы с франкфуртским "Айнтрахтом" (0:1) пнул мяч в парня, подающего мячи.
Газета.Ru
На 79-й минуте шотландский специалист был удален за агрессивное поведение вне технической зоны.
Спорт-Экспресс
«Вест Хэм» проиграл «Айнтрахту» первый матч со счетом 1:2. На момент публикации новости английская команда уступает немецкой в ответной встрече со счетом 0:1.
Спорт-Экспресс
Финал Лиги Европы пройдёт 18 мая в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».
Чемпионат
Газета.Ru

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Главный тренер «Вест Хэма» Мойес пнул мяч в болбоя во время полуфинала ЛЕ с «Айнтрахтом»
Газета.Ru19:29
Мойес извинился перед болбоем за то, что пнул в него мяч в игре «Айнтрахт» — «Вест Хэм»
Чемпионат18:42
«Айнтрахт» — «Вест Хэм»: главный тренер гостей Мойес получил красную карточку
Спорт-Экспрессвчера в 16:48
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