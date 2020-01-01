НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеРоналду побил рекорд «Ювентуса» по голам за сезон«Ювентус» обыграл «Лион» в матче Лиги чемпионовЮвентус - Лион: прогноз Майкла Ари 7 августа 2020Двумя матчами плей-офф возобновится сегодня футбольная Лига чемпионовМаурицио Сарри: «Ювентус» ждет очень тяжелый матч с «Лионом»Главное«Зенит» получил Суперкубок России на вечное хранениеРоналду побил рекорд «Ювентуса» по голам за сезонПолузащитник «Урала» Ефремов может пропустить матч с «Динамо»Чендлер нокаутировал Хендерсона в первом раунде на турнире BellatorКоманда «Формулы-1» оштрафована за копирование болида «Мерседеса»РБК спортГлавный тренер «Ювентуса» заявил о проклятии команды в Лиге чемпионовРБК спорт10РБК спортInc-news.ruЧемпионатСпорт-ЭкспрессГазета.RuFootballHDRT на русскомЕвро-футбол.руSportLand24.ruSoccernews.ruГлавный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри объяснил вылет команды из Лиги чемпионов наложенным проклятием.В источнике Комментировать1Подробнее о событии Руководство «Ювентуса» предложило Покеттино возглавить командуСпорт-Экспресс 05:54Сарри считает, что «Ювентус» прокляли в Лиге чемпионовSport.ru 03:30«Ювентус» предложил Почеттино возглавить клубSoccer.ru 05:35рекламаЕщё по темеРоналду побил рекорд «Ювентуса» по голам за сезон«Ювентус» обыграл «Лион» в матче Лиги чемпионовЮвентус - Лион: прогноз Майкла Ари 7 августа 2020Двумя матчами плей-офф возобновится сегодня футбольная Лига чемпионовМаурицио Сарри: «Ювентус» ждет очень тяжелый матч с «Лионом»Главное«Зенит» получил Суперкубок России на вечное хранениеРоналду побил рекорд «Ювентуса» по голам за сезонПолузащитник «Урала» Ефремов может пропустить матч с «Динамо»Чендлер нокаутировал Хендерсона в первом раунде на турнире BellatorКоманда «Формулы-1» оштрафована за копирование болида «Мерседеса»Новости