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Главный тренер «Ювентуса» заявил о проклятии команды в Лиге чемпионов
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Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри объяснил вылет команды из Лиги чемпионов наложенным проклятием.В источнике
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Сарри считает, что «Ювентус» прокляли в Лиге чемпионов

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Большой текст о том, почему Сарри не подходит «Ювентусу»

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«Ювентус» проклят". Сарри — о вылете команды из Лиги чемпионов

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