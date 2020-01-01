НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеЮвентус — Лион 2:1«Ювентус» обыграл «Лион» в матче Лиги чемпионовЮвентус - Лион: прогноз Майкла Ари 7 августа 2020Двумя матчами плей-офф возобновится сегодня футбольная Лига чемпионовМаурицио Сарри: «Ювентус» ждет очень тяжелый матч с «Лионом»ГлавноеЗенит — Локомотив 2:1«Реал» проиграл «Манчестер Сити» и вылетел из Лиги чемпионовПолузащитник «Урала» Ефремов может пропустить матч с «Динамо»Чендлер нокаутировал Хендерсона в первом раунде на турнире BellatorКоманда «Формулы-1» оштрафована за копирование болида «Мерседеса»РБК спортГлавный тренер «Ювентуса» заявил о проклятии команды в Лиге чемпионовРБК спорт9РБК спортInc-news.ruЧемпионатГазета.RuFootballHDRT на русскомЕвро-футбол.руSportLand24.ruSoccernews.ruГлавный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри объяснил вылет команды из Лиги чемпионов наложенным проклятием.В источнике Комментировать1Подробнее о событии «Ювентус» начал контактировать с Симоне ИндзагиSoccer.ru 03:17Большой текст о том, почему Сарри не подходит «Ювентусу»Чемпионат 04:00«Ювентус» проклят". Сарри — о вылете команды из Лиги чемпионовСпорт-Экспресс 01:50рекламаЕщё по темеЮвентус — Лион 2:1«Ювентус» обыграл «Лион» в матче Лиги чемпионовЮвентус - Лион: прогноз Майкла Ари 7 августа 2020Двумя матчами плей-офф возобновится сегодня футбольная Лига чемпионовМаурицио Сарри: «Ювентус» ждет очень тяжелый матч с «Лионом»ГлавноеЗенит — Локомотив 2:1«Реал» проиграл «Манчестер Сити» и вылетел из Лиги чемпионовПолузащитник «Урала» Ефремов может пропустить матч с «Динамо»Чендлер нокаутировал Хендерсона в первом раунде на турнире BellatorКоманда «Формулы-1» оштрафована за копирование болида «Мерседеса»Новости