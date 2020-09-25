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Главный тренер сборной Черчесов оценил фильм о Стрельцове
ГЛАС.RU
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  • Чемпионат
  • Комсомольская правда
Станислав Черчесов рассказал о впечатлениях от фильма «Стрельцов».В источнике
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Черчесову понравился фильм «Стрельцов»

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Станислав Черчесов поделился впечатлениями от просмотра фильма «Стрельцов»

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«Для молодежи это правильное кино в правильное время». Черчесов высказался о фильме про Стрельцова

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