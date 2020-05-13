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«Локомотив» объявил об уходе Сёмина
Столица С
  • Телеканал 360°0:33
  • Piter.tv0:46
  • Москва 245:18
Москва, 14 мая 2020, 17:04 — REGNUM Московский «Локомотив» объявил об уходе с поста главного тренера Юрия Сёмина, его место занял 40-летний Марко Николич, информирует официальный сайт клуба.В источнике
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