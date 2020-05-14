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«Локомотив» объявил об уходе Сёмина
Newia.ru
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Москва, 14 мая 2020, 17:04 — REGNUM Московский «Локомотив» объявил об уходе с поста главного тренера Юрия Сёмина, его место занял 40-летний Марко Николич, информирует официальный сайт клуба.В источнике
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