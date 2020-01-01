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Главным тренером тульского «Арсенала» назначен Сергей Подпалый
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Напомним, в начале июля с поста главного тренера «Арсенала» ушёл Игорь Черевченко. Исполнять обязанности наставника команды был назначен Сергей Подпалый. По итогам минувшего сезона «Арсенал» занял восьмое место в чемпионате России.В источнике
С чего всё начиналось
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Главным тренером тульского «Арсенала» назначен Сергей Подпалый

Напомним, под руководством Сергея Подпалого, который принял «Арсенал» после отставки Игоря Черевченко, команда завершала минувший чемпионат на 8 месте. Сезон в условиях пандемии завершать было сложно всем участникам турнира.
ГТРК Тула 05:36 
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Сергей Подпалый официально стал главным тренером тульского «Арсенала»

Тульские новости 10:05
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Сергей Подпалый официально стал тренером тульского «Арсенала»

Спорт71 10:04
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Сергей Подпалый стал главным тренером тульского «Арсенала»

Центр 71 09:46
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