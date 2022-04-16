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Главу УЕФА обвинили в срыве показательных игр «Реала», «Барсы» и «Юве» в Северной Америке

Американский бизнесмен Чарли Стиллитано подал судебный иск на президента УЕФА Александера Чеферина из-за срыва показательных матчей «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» в Северной Америке, сообщает Marca со ссылку на The New York Times.
Чемпионат
Стиллитано до прошлого года занимал должность исполнительного директора маркетинговой компании, которой владеет миллиардер Стивен Росс.
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Адвокаты бизнесмена охарактеризовали сообщение Чеферина как угрозу.
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В настоящее время инициаторами проекта остаются «Барселона», «Реал», и «Ювентус».
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Газета.Ru
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Американский бизнесмен обвинил главу УЕФА в угрозах из-за связей с топ-клубами
Газета.Ru22:58
Главу УЕФА обвинили в срыве показательных игр «Реала», «Барсы» и «Юве» в Северной Америке
Чемпионат20:39
Американский бизнесмен обвинил главу УЕФА Чеферина в угрозах из-за сотрудничества с «Барселоной» и «Реалом»
Матч ТВвчера в 15:31
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