ЧемпионатГлаву УЕФА обвинили в срыве показательных игр «Реала», «Барсы» и «Юве» в Северной АмерикеАмериканский бизнесмен Чарли Стиллитано подал судебный иск на президента УЕФА Александера Чеферина из-за срыва показательных матчей «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» в Северной Америке, сообщает Marca со ссылку на The New York Times.ЧемпионатСтиллитано до прошлого года занимал должность исполнительного директора маркетинговой компании, которой владеет миллиардер Стивен Росс.Матч ТВАдвокаты бизнесмена охарактеризовали сообщение Чеферина как угрозу.Матч ТВВ настоящее время инициаторами проекта остаются «Барселона», «Реал», и «Ювентус».Матч ТВЧитать далееСвернутьГазета.RuМатч ТВПодробнее о событииАмериканский бизнесмен обвинил главу УЕФА в угрозах из-за связей с топ-клубамиГазета.Ru22:58Главу УЕФА обвинили в срыве показательных игр «Реала», «Барсы» и «Юве» в Северной АмерикеЧемпионат20:39Американский бизнесмен обвинил главу УЕФА Чеферина в угрозах из-за сотрудничества с «Барселоной» и «Реалом»Матч ТВвчера в 15:31Показать все источникиОценить