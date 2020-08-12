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Газета.RuГазета.Ru
Главврач «Спартака» Бутовский перешел в «Рубин»
Татар-информ
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Главврач московского "Спартака" Михаил Бутовский перешел в казанский "Рубин", передает пресс-служба клуба из Татарстана в Twitter.В источнике
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Экс-главный врач «Спартака» ушел в «Рубин»

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