Metaratings«Глазго Рейнджерс» обыграл «РБ Лейпциг» и вышел в финал Лиги ЕвропыШотландский «Глазго Рейнджерс» в ответном полуфинальном матче Лиги Европы на домашнем стадионе одержал победу над немецким «РБ Лейпцигом» со счетом 3:1 и вышел в финал турнира.MetaratingsВ итоге на перерыв «Глазго Рейнджерс» ушёл, ведя в счёте.Евро-футбол.руОднако на 80-й минуте Джон Ландстрем, забил мяч, который решил исход противостояния.Sport24.ruСоперником «Глазго Рейнджерс» станет немецкий «Айнтрахт», который одолел в полуфинале английский « Вест Хэм ».MetaratingsЧитать далееСвернутьInc-news.ruЕвро-футбол.руLiveSport.ruПодробнее о событии«Глазго Рейнджерс» вышли в финал Лиги ЕвропыInc-news.ru18:06«Рейнджерс» — «РБ Лейпциг» — 3:1. Видеообзор ответного матча полуфинала Лиги ЕвропыSport24.ru18:06«Глазго Рейнджерс» обыграл «РБ Лейпциг» и вышел в финал Лиги ЕвропыMetaratingsвчера в 16:54«Глазго Рейнджерс» обыграл «Лейпциг», оставив Тедеско без финала лиги ЕвропыЕвро-футбол.рувчера в 16:57«Глазго Рейнджерс» — «РБ Лейпциг». Дерзкая ставка за 5.00 на матч Лиги Европы 5 мая 2022 годаLiveSport.ru4 мая в 07:00Глазго Рейнджерс - Лейпциг прогноз и ставки на матч 05 мая 2022. Статистика личных встречVprognoze.ru3 мая в 14:40Показать ещёОценить