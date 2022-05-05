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«Глазго Рейнджерс» обыграл «РБ Лейпциг» и вышел в финал Лиги Европы

Шотландский «Глазго Рейнджерс» в ответном полуфинальном матче Лиги Европы на домашнем стадионе одержал победу над немецким «РБ Лейпцигом» со счетом 3:1 и вышел в финал турнира.
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В итоге на перерыв «Глазго Рейнджерс» ушёл, ведя в счёте.
Евро-футбол.ру
Однако на 80-й минуте Джон Ландстрем, забил мяч, который решил исход противостояния.
Sport24.ru
Соперником «Глазго Рейнджерс» станет немецкий «Айнтрахт», который одолел в полуфинале английский « Вест Хэм ».
Metaratings
Inc-news.ru
Евро-футбол.ру
LiveSport.ru

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«Глазго Рейнджерс» вышли в финал Лиги Европы
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«Рейнджерс» — «РБ Лейпциг» — 3:1. Видеообзор ответного матча полуфинала Лиги Европы
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