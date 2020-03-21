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Глеб рассказал об отношении к Месси в «Барселоне»
Bookmaker-ratings.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Sports.ru
  • Газета.Ru
  • Матч ТВ
  • Soccernews.ru
Экс-игрок "Барселоны" Александр Глеб рассказал об особом отношении к Лионелю Месси в клубе.В источнике
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Александр Глеб: Когда Гвардиола один раз рявкнул на Месси, Лео выбил мяч и ушел с тренировки

47-регион.ру вчера в 19:29 
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Глеб о Месси: «Гвардиола рявкнул на него, Хави подошел: «Пеп, это же Лео. Успокойся»

Sports.ru вчера в 17:08
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Глеб рассказал об отношении к Месси в «Барселоне»

Газета.Ru вчера в 17:05
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