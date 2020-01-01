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Глушаков: «Ахмат» играет с прямыми конкурентами – нам это на руку
Футбол России
  • Футбол России
  • Sports.ru
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков рассказал о задачах грозненской команды на оставшуюся часть сезона РПЛ.В источнике
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Денис Глушаков: «„Ахмат“ играет с прямыми конкурентами – это нам на руку»

Sports.ru 08:56
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«Невозможно принять решение, которое устраивало бы всех». Глушаков - о возобновлении РПЛ

Футбол России 09:07
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Глушаков — о перспективах «Ахмата» остаться в РПЛ: Одна-две победы могут серьезно изменить ситуацию

Bookmaker-ratings.ru 07:58
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