Спартак — Ахмат В составе грозненцев 33-летний Глушаков провел 25 игр в РПЛ и Кубке России, забив уже 6 голов. Для сравнения — в сезоне-2016/17, чемпионском для «Спартака», на счету хавбека оказалось 8 мячей. Причем сейчас у Дениса есть еще две встречи для пополнения своего бомбардирского счета.