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Глушаков: «Ахмат» хочет опередить «Спартак» в турнирной таблице
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Полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков рассказал об амбициях чеченского клуба перед матчем с московским "Спартаком" в рамках 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).В источнике
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С чего всё начиналось
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Денис Глушаков: «Федуну мне точно нечего доказывать. Могу позвонить, спросить совета, если нужно — передать миллеровку»

Спартак — Ахмат В составе грозненцев 33-летний Глушаков провел 25 игр в РПЛ и Кубке России, забив уже 6 голов. Для сравнения — в сезоне-2016/17, чемпионском для «Спартака», на счету хавбека оказалось 8 мячей. Причем сейчас у Дениса есть еще две встречи для пополнения своего бомбардирского счета.
Спорт-Экспресс вчера в 17:00
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