Глушаков: Каррера хотел поменять капитана «Спартака»
Каррера психанул, но всё к этому шло. Он уже хотел поменять капитана, устраивал постановочные сцены, всё это было некрасиво.В источнике
С чего всё начиналось
Я и Ещенко хотели поговорить с Каррерой, но он не захотел, — рассказал Глушаков в эфире программы «Открытый показ» на телеканале «Матч ТВ». Напомним, 33-летний Глушаков покинул «Спартак» летом 2019 года, после чего подписал контракт с «Ахматом».
Спорт день за днем 12 апреля в 15:59
Sports.ru 12 апреля в 16:27