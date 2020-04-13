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Глушаков: Каррера хотел поменять капитана «Спартака»
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Каррера психанул, но всё к этому шло. Он уже хотел поменять капитана, устраивал постановочные сцены, всё это было некрасиво.В источнике
С чего всё начиналось
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Денис Глушаков — о конфликте с Каррерой: «Он делал какие-то неправильные, постановочные сцены»

Я и Ещенко хотели поговорить с Каррерой, но он не захотел, — рассказал Глушаков в эфире программы «Открытый показ» на телеканале «Матч ТВ». Напомним, 33-летний Глушаков покинул «Спартак» летом 2019 года, после чего подписал контракт с «Ахматом».
Матч ТВ 12 апреля в 15:06
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Глушаков обвинил Карреру в создании «постановочных сцен»

Газета.Ru вчера в 06:49
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Денис Глушаков рассказал о конфликте с Массимо Каррерой

Спорт день за днем 12 апреля в 15:59
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Глушаков о конфликте с Каррерой: «Он хотел поменять капитана, делал постановочные сцены какие-то»

Sports.ru 12 апреля в 16:27
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