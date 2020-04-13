Я и Ещенко хотели поговорить с Каррерой, но он не захотел, — рассказал Глушаков в эфире программы «Открытый показ» на телеканале «Матч ТВ». Напомним, 33-летний Глушаков покинул «Спартак» летом 2019 года, после чего подписал контракт с «Ахматом».