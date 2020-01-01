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Глушаков: Каррера хотел поменять капитана «Спартака»
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Каррера психанул, но всё к этому шло. Он уже хотел поменять капитана, устраивал постановочные сцены, всё это было некрасиво.В источнике
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Денис Глушаков рассказал о конфликте с Массимо Каррерой

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Денис Глушаков: Каррера устраивал постановочные сцены, чтобы поменять капитана

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