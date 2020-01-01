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Глушаков, Мирзов и Джорджевич могут перейти в «Химки»
Sports.ru
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Помимо экс-хавбека «Ахмата» Дениса Глушакова в «Химках» могут оказаться защитник тульского «Арсенала» Гия Григалава, полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов и нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич. Все игроки имеют мало игровой практики в своих клубах, чем и намерены воспользоваться «Химки».В источнике
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С чего всё начиналось
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Черевченко хочет пригласить в «Химки» игроков «Спартака», «Локомотива» и «Арсенала»

Новый главный тренер химчан Игорь Черевченко хотел бы видеть нескольких новобранцев в самое ближайшее время. Речь идет о трех футболистах: защитнике Гии Григалаве («Арсенал»), полузащитнике Резиуане Мирзове («Спартак») и форварде «Локомотива» Луке Джорджевиче.
Bookmaker-ratings.ru 01:13
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