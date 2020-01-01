Глушаков, Мирзов и Джорджевич могут перейти в «Химки»

Помимо экс-хавбека «Ахмата» Дениса Глушакова в «Химках» могут оказаться защитник тульского «Арсенала» Гия Григалава, полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов и нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич. Все игроки имеют мало игровой практики в своих клубах, чем и намерены воспользоваться «Химки». В источнике