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Денис Глушаков не исключил, что вернётся в «Спартак»
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Полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков допустил, что вернётся в московский "Спартак". 33-летний хавбек выступал в составе красно-белых в 2013-19 годах.В источнике
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