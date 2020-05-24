Денис Глушаков не исключил, что вернётся в «Спартак»

Полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков допустил, что вернётся в московский "Спартак". 33-летний хавбек выступал в составе красно-белых в 2013-19 годах. В источнике