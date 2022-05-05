Новости
Будьте в Плюсе
Газета.Ru
Газета.Ru

Глушаков может уйти из «Химок» бесплатно, клуб может расторгнуть контракт без компенсации

Полузащитник сборной России и подмосковных "Химок" Денис Глушаков рассказал о договоренностях с клубом по поводу своего контракта.
Газета.Ru
Глушаков выступает за «Химки» с октября 2020 года.
Спорт день за днем
В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-лиги полузащитник сыграл в 24 матчах национального первенства, забил 9 мячей и отдал две голевые передачи.
Футбол России
«Химки» после 27 туров РПЛ набрали 29 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице.
Спорт день за днем
Футбол России
Газета.Ru
Sportbox.RU
Bookmaker-ratings.ru
Sport24.ru
Матч ТВ
Спорт день за днем
LiveResult.Ru
Бомбардир.ру
С чего всё началось
«Я могу уйти из „Химок“ бесплатно, как и клуб может расторгнуть контракт без выплаты компенсации» — Глушаков
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал «Матч ТВ» о договоренности с подмосковным клубом об уходе бесплатно в случае поступления хорошего предложения, также и сами «Химки» могут разорвать контракт без выплаты компенсации.
Матч ТВвчера в 12:35

Подробнее о событии

Глушаков высказался о своём будущем в «Химках»
Sport.ru23:29
Глушаков высказался о своем будущем в «Химках»
Спорт день за днемвчера в 14:20
Глушаков может уйти из «Химок» бесплатно, клуб может расторгнуть контракт без компенсации
Газета.Ruвчера в 13:12
Денис Глушаков: Я могу уйти из «Химок» бесплатно
Bookmaker-ratings.ruвчера в 12:57
Глушаков: с «Химками» была договоренность – в случае хорошего предложения меня отпускают бесплатно
Футбол Россиивчера в 12:56
Глушаков прояснил свое будущее в «Химках»
LiveResult.Ruвчера в 12:45
«Я могу уйти из „Химок“ бесплатно, как и клуб может расторгнуть контракт без выплаты компенсации» — Глушаков
Матч ТВвчера в 12:35

Новости