Глушаков может уйти из «Химок» бесплатно, клуб может расторгнуть контракт без компенсации
С чего всё началось
«Я могу уйти из „Химок“ бесплатно, как и клуб может расторгнуть контракт без выплаты компенсации» — Глушаков
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал «Матч ТВ» о договоренности с подмосковным клубом об уходе бесплатно в случае поступления хорошего предложения, также и сами «Химки» могут разорвать контракт без выплаты компенсации.
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Глушаков: с «Химками» была договоренность – в случае хорошего предложения меня отпускают бесплатно
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