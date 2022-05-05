«Я могу уйти из „Химок“ бесплатно, как и клуб может расторгнуть контракт без выплаты компенсации» — Глушаков

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал «Матч ТВ» о договоренности с подмосковным клубом об уходе бесплатно в случае поступления хорошего предложения, также и сами «Химки» могут разорвать контракт без выплаты компенсации.