«Спартак» опроверг требование Глушаковым зарплаты в 1,5 миллиона евро

"Спартак" опроверг информацию о том, что хавбек "Ахмата" Денис Глушаков запросил у клуба зарплату в 1,5 миллиона евро, утверждает РБК.