НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Soccernews.ruSoccernews.ru
«Спартак» опроверг требование Глушаковым зарплаты в 1,5 миллиона евро
SM News
  • SM News
  • Газета.Ru
  • Вечерняя Москва
  • Soccer.ru
  • Metaratings
  • Тульский футбол
  • Футбол России
  • Спорт день за днем
  • РБК спорт
  • Спорт БИЗНЕС Online
  • Спорт уик-энд
  • Bookmaker-ratings.ru
  • ODDS.ru
  • Спорт-Экспресс
  • Нева Спорт
  • Sports.ru
  • Soccernews.ru
  • Матч ТВ
  • RT на русском
  • Вестник Кавказа
"Спартак" опроверг информацию о том, что хавбек "Ахмата" Денис Глушаков запросил у клуба зарплату в 1,5 миллиона евро, утверждает РБК.В источнике
15
Подробнее о событии
alt

«Спартак» опроверг информацию о том, что Глушаков требует зарплату в 1,5 млн. евро в год

Советский спорт 05:47
alt

«Это дикая сумма». «Спартак» опроверг информацию о требованиях Глушакова по зарплате

Матч ТВ 04:46
alt

В «Спартаке» опровергли информацию, что Глушаков запрашивал 1,5 миллиона евро в качестве зарплаты

Футбол России 05:06
реклама
Главное
Новости