НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеТрансферный комитет «Локомотива» не одобрил переход Кокорина«Зенит» объявил об уходе ШатоваБывший гендиректор «Химок» рассказал о подробностях своего увольнения«Спартак» опроверг требование Глушаковым зарплаты в 1,5 миллиона евроФигуристка Юлия Липницкая показала фото новорожденной дочериSoccernews.ru«Спартак» опроверг требование Глушаковым зарплаты в 1,5 миллиона евроSM News20SM NewsГазета.RuВечерняя МоскваSoccer.ruMetaratingsТульский футболФутбол РоссииСпорт день за днемРБК спортСпорт БИЗНЕС OnlineСпорт уик-эндBookmaker-ratings.ruODDS.ruСпорт-ЭкспрессНева СпортSports.ruSoccernews.ruМатч ТВRT на русскомВестник Кавказа"Спартак" опроверг информацию о том, что хавбек "Ахмата" Денис Глушаков запросил у клуба зарплату в 1,5 миллиона евро, утверждает РБК.В источнике Комментировать15Подробнее о событии «Спартак» опроверг информацию о том, что Глушаков требует зарплату в 1,5 млн. евро в годСоветский спорт 05:47«Это дикая сумма». «Спартак» опроверг информацию о требованиях Глушакова по зарплатеМатч ТВ 04:46В «Спартаке» опровергли информацию, что Глушаков запрашивал 1,5 миллиона евро в качестве зарплатыФутбол России 05:06рекламаГлавноеТрансферный комитет «Локомотива» не одобрил переход Кокорина«Зенит» объявил об уходе ШатоваБывший гендиректор «Химок» рассказал о подробностях своего увольнения«Спартак» опроверг требование Глушаковым зарплаты в 1,5 миллиона евроФигуристка Юлия Липницкая показала фото новорожденной дочериНовости