НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавное«Боруссия» разгромила «Шальке» в рурском дерби в чемпионате ГерманииРФС: чемпионат России по футболу возобновится с 21 июняСКА обменял Плотникова в «Амур»Тарасова жестко оскорбила РоднинуМещеряков прокомментировал призыв фанатов «Локомотива» об его отставкеГазета.RuГлушаков отреагировал на возобновление чемпионата ГерманииSoccernews.ru6Soccernews.ruФутбол РоссииSoccer.ruSports.ruMetaratingsГазета.RuПолузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков отреагировал на возобновление чемпионата Германии.В источнике Комментировать1Подробнее о событии Глушаков отреагировал на возобновление чемпионата ГерманииГазета.Ru 10:09Глушаков: «Футбол без зрителей – это не футбол»Soccer.ru 09:03 Глушаков: матчи на пустых стадионах будут похожи на игры во время сборов, но футбол вернулсяФутбол России 09:31рекламаГлавное«Боруссия» разгромила «Шальке» в рурском дерби в чемпионате ГерманииРФС: чемпионат России по футболу возобновится с 21 июняСКА обменял Плотникова в «Амур»Тарасова жестко оскорбила РоднинуМещеряков прокомментировал призыв фанатов «Локомотива» об его отставкеНовости