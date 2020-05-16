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Глушаков отреагировал на возобновление чемпионата Германии
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Полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков отреагировал на возобновление чемпионата Германии.В источнике
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Глушаков отреагировал на возобновление чемпионата Германии

Газета.Ru 10:09
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Глушаков: «Футбол без зрителей – это не футбол»

Soccer.ru 09:03 
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Глушаков: матчи на пустых стадионах будут похожи на игры во время сборов, но футбол вернулся

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