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Глушаков подтвердил, что встречается с футболисткой ЦСКА
Футбол России
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Бывший футболист "Спартака" Денис Глушаков подтвердил, что встречается с футболисткой ЦСКА Ксенией Коваленко.В источнике
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Глушаков сообщил, что состоит в отношениях с футболисткой ЦСКА Коваленко

Евро-футбол.ру 07:40
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Экс-капитан «Спартака» Глушаков подтвердил, что встречается с футболисткой ЦСКА Ксенией Коваленко

Sport24.ru 07:24 
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Глушаков подтвердил, что встречается с футболисткой ЦСКА

Футбол России 07:35
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