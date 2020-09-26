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Глушаков подписал контракт с «Химками»
Sports.ru
  • CT news0:57
За национальную сборную футболист выступал с 2011-го по 2018-й год. Ранее стало известно, что Денис Глушаков присутствовал на игре «Химок» с «Динамо». Подмосковному клубу удалось выиграть матч со счетом 1:0. Сейчас «Химки» находятся на пятнадцатой строчке турнирной таблицы РПЛ.В источнике
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Дмитрий Ульянов
российский актёр
В онлайн-режиме мы готовы подписать контракт с Глушаковым хоть сегодня, а как получится, зависит от него самого. С ним лично ведет переговоры наш генеральный директор Сергей Вячеславович Анохин, поэтому все вопросы на эту тему лучше с ним обсудить.Metaratings27 сентября в 09:59
Подробнее о событии
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Министр спорта Московской области: будем рады видеть Глушакова в «Химках»

RT на русском вчера в 15:49
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Глушаков подписал контракт с «Химками»

Soccer.ru вчера в 14:38
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Глушаков присутствует на матче «Химки» — «Динамо»

Sportbox.RU вчера в 12:32
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