Глушаков подписал контракт с «Химками»
Ранее министр спорта Московской области Роман Терюшков уже заявлял, что переговоры с Глушаковым находятся на продвинутой стадии, а спортивный директор клуба Дмитрий Ульянов выражал готовность подписать контракт с 33-летним хавбеком.В источнике В онлайн-режиме мы готовы подписать контракт с Глушаковым хоть сегодня, а как получится, зависит от него самого. С ним лично ведет переговоры наш генеральный директор Сергей Вячеславович Анохин, поэтому все вопросы на эту тему лучше с ним обсудить.Metaratings27 сентября в 09:59
RT на русском вчера в 15:49
Sportbox.RU вчера в 12:32