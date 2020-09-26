Глушаков подписал контракт с «Химками»
Ранее министр спорта Московской области Роман Терюшков уже заявлял, что переговоры с Глушаковым находятся на продвинутой стадии, а спортивный директор клуба Дмитрий Ульянов выражал готовность подписать контракт с 33-летним хавбеком.В источнике В онлайн-режиме мы готовы подписать контракт с Глушаковым хоть сегодня, а как получится, зависит от него самого. С ним лично ведет переговоры наш генеральный директор Сергей Вячеславович Анохин, поэтому все вопросы на эту тему лучше с ним обсудить.Metaratingsвчера в 09:59