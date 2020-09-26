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Глушаков подписал контракт с «Химками»
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Ранее министр спорта Московской области Роман Терюшков уже заявлял, что переговоры с Глушаковым находятся на продвинутой стадии, а спортивный директор клуба Дмитрий Ульянов выражал готовность подписать контракт с 33-летним хавбеком.В источнике
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Дмитрий Ульянов
российский актёр
В онлайн-режиме мы готовы подписать контракт с Глушаковым хоть сегодня, а как получится, зависит от него самого. С ним лично ведет переговоры наш генеральный директор Сергей Вячеславович Анохин, поэтому все вопросы на эту тему лучше с ним обсудить.Metaratingsвчера в 09:59
Подробнее о событии
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Министр спорта Московской области: будем рады видеть Глушакова в «Химках»

RT на русском 15:49
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Глушаков присутствует на матче «Химки» — «Динамо»

Матч ТВ 12:32
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Глушаков присутствует на матче «Химки» — «Динамо»

Sportbox.RU 12:32
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