Глушаков попросился обратно в «Спартак»
По информации источника, футболист лично попросился обратно в стан красно-белых, так как у него остались хорошие отношения с владельцем клуба Леонидом Федуном. Переговоры с «Динамо» игрок также планирует вести без привлечения посредников.В источнике
С чего всё начиналось
В мае появилась информация, что "Спартак" ведет переговоры с Глушаковым. Однако на тот момент генеральный директор клуба Томас Цорн это опроверг. В середине июля Глушаков заявил, что у него остались хорошие отношения с Федуном.