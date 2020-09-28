Глушаков посетил матч между «Химками» и «Динамо»
Полузащитник Денис Глушаков посетил матч девятого тура чемпионата России между "Химками" и московским "Динамо", сообщает РИА "Новости". Ранее стало известно, что подмосковный клуб ведет с футболистом переговоры о заключении контракта.В источнике В онлайн-режиме мы готовы подписать контракт с Глушаковым хоть сегодня, а как получится, зависит от него самого. С ним лично ведет переговоры наш генеральный директор Сергей Вячеславович Анохин, поэтому все вопросы на эту тему лучше с ним обсудить.Metaratingsвчера в 09:59