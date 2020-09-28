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Глушаков посетил матч между «Химками» и «Динамо»
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Полузащитник Денис Глушаков посетил матч девятого тура чемпионата России между "Химками" и московским "Динамо", сообщает РИА "Новости". Ранее стало известно, что подмосковный клуб ведет с футболистом переговоры о заключении контракта.В источнике
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Дмитрий Ульянов
российский актёр
В онлайн-режиме мы готовы подписать контракт с Глушаковым хоть сегодня, а как получится, зависит от него самого. С ним лично ведет переговоры наш генеральный директор Сергей Вячеславович Анохин, поэтому все вопросы на эту тему лучше с ним обсудить.Metaratingsвчера в 09:59
Подробнее о событии
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Министр спорта Московской области: будем рады видеть Глушакова в «Химках»

RT на русском 15:49
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Глушаков присутствует на матче «Химки» — «Динамо»

Матч ТВ 12:32
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Глушаков присутствует на матче «Химки» — «Динамо»

Sportbox.RU 12:32
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